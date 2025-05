Lo è il mondo dei sogni nei cruciverba: la soluzione è Irreale

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il mondo dei sogni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il mondo dei sogni' è 'Irreale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRREALE

Curiosità e Significato di "Irreale"

Hai risolto il cruciverba con Irreale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Irreale.

IRREALE indica qualcosa che non è reale o che esiste solo nella fantasia, come i sogni. È un termine che descrive ciò che non ha un fondamento concreto o oggettivo, rappresentando il mondo immaginario e inattuale dei sogni, lontano dalla realtà tangibile.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il mondo come lo si vorrebbeLo e tutto il mondoRelativa al mondo dei sogniLo sono i beni di questo mondoUscire dal mondo dei sogni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Irreale

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è il mondo dei sogni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

R Roma

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T I S C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASATI" CASATI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.