Lo sono i beni di questo mondo - Cruciverba

I beni di questo mondo o terreni sono gli oggetti materiali e le risorse presenti sulla Terra che sono considerate di valore per gli esseri umani. Questi beni possono includere proprietà immobiliari come case, terreni agricoli o commerciali, nonché risorse naturali come acqua, minerali e combustibili fossili. Inoltre, i beni di questo mondo possono comprendere anche oggetti di valore personale come veicoli, apparecchiature elettroniche, gioielli e altri beni di lusso. Questi beni sono importanti per la nostra sopravvivenza e benessere, poiché forniscono un mezzo per soddisfare i nostri bisogni materiali, facilitano l'economia e ci consentono di svolgere le nostre attività quotidiane. Tuttavia, è fondamentale considerare l'uso e la gestione sostenibile di tali beni per preservare l'equilibrio ambientale e garantire la disponibilità delle risorse per le generazioni future.

