La città con lo stadio Bernabéu nei cruciverba: la soluzione è Madrid

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città con lo stadio Bernabéu' è 'Madrid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MADRID

Curiosità e Significato di "Madrid"

La soluzione Madrid di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Madrid per scoprire curiosità e dettagli utili.

Madrid è la capitale della Spagna, famosa per il suo imponente stadio di calcio, il Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid. È una città ricca di storia, arte e cultura, riconosciuta a livello mondiale come centro nevralgico del calcio e della vita spagnola.

Come si scrive la soluzione: Madrid

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città con lo stadio Bernabéu", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

D Domodossola

