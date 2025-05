Autorità primitiva nei cruciverba: la soluzione è Capotribù

CAPOTRIBÙ

Curiosità e Significato di "Capotribù"

L'**autorità primitiva** si riferisce alla figura di chi detiene il potere supremo e incontestato, spesso in contesti antichi o primitivi. In ambito civile o sociale, rappresenta il capo o il leader che esercita il comando assoluto, come il capotribù, che guida e decide per il gruppo.

Come si scrive la soluzione: Capotribù

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I O C T A R C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSTA RICA" COSTA RICA

