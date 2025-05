Versa le acque nel mar Caspio nei cruciverba: la soluzione è Ural

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Versa le acque nel mar Caspio' è 'Ural'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URAL

Curiosità e Significato di "Ural"

L'Urale è una catena montuosa che attraversa Russia e Kazakistan, formando una divisione naturale tra Europa e Asia. La sua posizione permette di versare o sfociare in entrambe le parti, e storicamente ha segnato confini e percorsi di migrazione, citata anche in testi geografici come un confine tra mondi diversi.

Come si scrive la soluzione: Ural

Se ti sei imbattuto nella definizione "Versa le acque nel mar Caspio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

R Roma

A Ancona

L Livorno

