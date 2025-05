Cura che sfrutta l azione dei bagni di mare nei cruciverba: la soluzione è Talassoterapia

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Cura che sfrutta l azione dei bagni di mare' è 'Talassoterapia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TALASSOTERAPIA

Curiosità e Significato di "Talassoterapia"

La soluzione Talassoterapia di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Talassoterapia per scoprire curiosità e dettagli utili.

La talassoterapia è una cura che utilizza i benefici dell'acqua di mare, come bagni, impacchi e aerosol, per migliorare salute e benessere. Questa terapia sfrutta le proprietà terapeutiche delle sostanze presenti nel mare per favorire il rilassamento, rinforzare il sistema immunitario e alleviare problemi di salute.

Cura che sfrutta i bagni e il clima marinoIl metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle pianteRendono il mare poco adatto per i bagni

Come si scrive la soluzione: Talassoterapia

Hai davanti la definizione "Cura che sfrutta l azione dei bagni di mare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

A Ancona

