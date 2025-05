Un vino riscaldato nei cruciverba: la soluzione è Brûlé

BRÛLÉ

Curiosità e Significato di "Brûlé"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Brûlé, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Brûlé è un termine francese che indica un vino riscaldato con zucchero, spezie e spesso liquore, poi caramellato e flambato in modo da creare una bevanda calda, aromatica e brillantemente dorata, tipicamente servita durante le festività in Francia, come il vin chaud.

Come si scrive la soluzione: Brûlé

Hai trovato la definizione "Un vino riscaldato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

