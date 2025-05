Uno sport in acqua nei cruciverba: la soluzione è Nuoto

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno sport in acqua

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno sport in acqua' è 'Nuoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUOTO

Curiosità e Significato di "Nuoto"

Approfondisci la parola di 5 lettere Nuoto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il nuoto è uno sport acquatico che si praticano corsi, nuotate e competizioni in acqua, usando braccia, gambe e tecniche di respirazione per muoversi nel liquido. È uno dei più completi e popolari, richiesto in vasche o in mare, e rappresenta anche un'attività di esercizio e salute.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo ad uno sport in acquaUno sport sull acquaRelativi a uno sport che si pratica in acquaSport praticato sulla neve o in acquaFondo d acqua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Nuoto

Hai davanti la definizione "Uno sport in acqua" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

U Udine

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O D M N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOMINO" DOMINO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.