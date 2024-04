La Soluzione ♚ Uno sport sull acqua La definizione e la soluzione di 11 lettere: Uno sport sull acqua. TAVOLA A VELA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Uno sport sull acqua: Acqueo tipi di acqua acqua aggressiva acqua demineralizzata acqua di mare acqua distillata acqua minerale acqua pesante acqua osmotizzata acqua sopraffusa... Il windsurf è un'attività sportiva nonché una specialità della vela che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie principalmente all'azione propulsiva determinata dal vento su una vela, anche se in alcuni particolari casi l'azione propulsiva principale, contrariamente a quanto comunemente creduto, è generata dalle onde (cosiddetta wave riding) in maniera del tutto simile al surf da onda, con la vela di ridotte dimensioni destinata a ... Altre Definizioni con tavola a vela; sport; acqua; Lo sport degli Abbagnale; Lo sport con il Super-G; Gela prima dell acqua; Si getta vuota in acqua;

TAVOLA A VELA

