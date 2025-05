Una varietà di biscotti nei cruciverba: la soluzione è Wafer

Home / Soluzioni Cruciverba / Una varietà di biscotti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una varietà di biscotti' è 'Wafer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WAFER

Curiosità e Significato di "Wafer"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Wafer, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Un wafer è un biscotto sottile, croccante e a strati, spesso farcito con crema o cioccolato. La sua consistenza leggera e croccante lo rende una varietà di biscotto molto popolare, spesso usata anche come base per dolci o come snack.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Varietà di carbon fossileVarietà di fagiolo biancoIl pesce una cui varietà è detta a specchioUna varietà botanica ottenuta dagli agronomiVarietà di insalata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Wafer

Stai cercando la risposta alla definizione "Una varietà di biscotti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

W Washington

A Ancona

F Firenze

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P O C E M R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMPERE" COMPERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.