Trasportano politici e autorità nei cruciverba: la soluzione è Auto Blu

Home / Soluzioni Cruciverba / Trasportano politici e autorità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trasportano politici e autorità' è 'Auto Blu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTO BLU

Curiosità e Significato di "Auto Blu"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Auto Blu, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Le auto blu sono veicoli ufficiali utilizzati per il trasporto di politici, autorità e funzionari pubblici, simbolo di rappresentanza e funzionamento delle istituzioni. Vengono impiegate per spostamenti ufficiali e protocollo, distinguendosi per il colore blu e il carattere formale del servizio.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Autorità arabeLa trasportano l asino e il muloStabilite d autoritàUn autorità della sinagogaLo fa l autorità inquirente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Auto Blu

Se "Trasportano politici e autorità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

B Bologna

L Livorno

U Udine

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O A P C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROCACE" PROCACE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.