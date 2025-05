Strumento per misurare la pressione atmosferica nei cruciverba: la soluzione è Barometro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Strumento per misurare la pressione atmosferica' è 'Barometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAROMETRO

Curiosità e Significato di "Barometro"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Barometro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il barometro è uno strumento utilizzato per misurare la pressione dell'aria nell'atmosfera. Viene impiegato in meteorologia per prevedere il tempo, indicando eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche attraverso le variazioni della pressione atmosferica.

Come si scrive la soluzione: Barometro

Hai trovato la definizione "Strumento per misurare la pressione atmosferica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

R Roma

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

