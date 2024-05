Significato della soluzione per: Si dice di mini troppo mini

Aggettivo, forma flessa

La torre degli Asinelli (Tårr di Anîl, Tårr Lónga o l’Anèla in dialetto bolognese) è una delle cosiddette due torri di Bologna, simbolo della città, situate in piazza di porta Ravegnana, all'incrocio tra le antiche strade San Donato (ora via Zamboni), San Vitale, Maggiore e Castiglione. Eretta, secondo la tradizione, fra il 1109 e il 1119 dal nobile Gherardo Asinelli, la torre è alta 97,20 metri, pende verso ovest per 2,23 metri e presenta all'interno una scalinata composta da 498 gradini.

vertiginosi m pl

plurale di vertiginoso

Sillabazione

ver | ti | gi | nò | si

Etimologia / Derivazione

vedi vertiginoso

Sinonimi

(di ritmi) vorticosi, frenetici, febbrili, furiosi

vorticosi, frenetici, febbrili, furiosi (specialmente di prezzi) enormi, esagerati, eccessivi, astronomici, esosi, esorbitanti

enormi, esagerati, eccessivi, astronomici, esosi, esorbitanti vorticosi, turbinosi, turbinante, rapidissimi, velocissimi, veloci, febbrili, frenetici, convulsi, incalzanti

(senso figurato) estremi, incredibili, impressionanti, pazzeschi, straordinari, sbalorditivi, eccezionali

Contrari