La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Perenne perpetua' è 'Sempiterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMPITERNA

Curiosità e Significato di "Sempiterna"

La soluzione Sempiterna di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sempiterna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Sempiterna significa che dura per tutto l'anno, senza mai cessare, ed è spesso usato per indicare piante che vivono e fioriscono tutto l'anno. Deriva da sempre e perpetua, indicando qualcosa che è costante e senza fine nel tempo, come una natura o una condizione che rimane sempre presente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo perpetua il maiQuella montana è una pianta perenne officinaleNe ha cura la perpetuaPianta perenne dagli effetti antidepressiviPerenne senza fine

S Savona

E Empoli

M Milano

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

