Il pardon degli Italiani nei cruciverba: la soluzione è Scusi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pardon degli Italiani' è 'Scusi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUSI

Curiosità e Significato di "Scusi"

Vuoi sapere di più su Scusi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Scusi.

Scusi è un'espressione usata in italiano per chiedere perdono o scusarsi. Si utilizza per chiedere il permesso, scusarsi per un piccolo errore o disturbo, mostrando cortesia e rispetto verso gli altri. È una forma di cortesia comune nelle conversazioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione: Scusi

La definizione "Il pardon degli Italiani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

U Udine

S Savona

I Imola

