La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Friniscono in estate' è 'Cicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICALE

Curiosità e Significato di "Cicale"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cicale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Le cicale sono insetti noti per il loro canto unplugged durante l'estate, prodotto da strumenti speciali sulla parte superiore del corpo. Questo suono caldo e persistente è tipico del periodo estivo, simbolo delle calde giornate mediterranee, e spesso si sente in campagna o in zone rurali.

Come si scrive la soluzione: Cicale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Friniscono in estate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

