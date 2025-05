A pochissima distanza nei cruciverba: la soluzione è Accanto

ACCANTO

Curiosità e Significato di "Accanto"

Approfondisci la parola di 7 lettere Accanto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La parola accanto indica qualcosa o qualcuno molto vicino, a pochissima distanza, senza essere esattamente sopra o sotto. Si usa per descrivere un posizionamento vicino, ad esempio, il banco accanto o stare accanto a qualcuno. In breve, significa a pochissima distanza o in prossimità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: A pochissima distanza fin quasi a sfiorareSi dice di una distanza incalcolabileSituati a notevole distanzaA grande distanzaHa pochissima stoffa

Come si scrive la soluzione: Accanto

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G O O S A G O C R I Mostra soluzione



