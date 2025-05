Una lunga via romana nei cruciverba: la soluzione è Nomentana

NOMENTANA

Curiosità e Significato di "Nomentana"

Approfondisci la parola di 9 lettere Nomentana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La Nomentana è una delle antiche vie romane che collegavano Roma ad altre località, in questo caso a Nomentum (l'odierna Mentana). Fu una strada importante per il commercio e le comunicazioni durante l'Impero Romano, dimostrando l'ingegneria avanzata dei Romani nel costruire infrastrutture.

Come si scrive la soluzione: Nomentana

La definizione "Una lunga via romana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

