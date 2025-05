La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon nei cruciverba: la soluzione è Martina Navratilova

Home / Soluzioni Cruciverba / La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon' è 'Martina Navratilova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTINA NAVRATILOVA

Curiosità e Significato di "Martina Navratilova"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 18 lettere Martina Navratilova, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Martina Navratilova è una leggenda del tennis, nota per la sua straordinaria carriera. Nata nel 1956 in Cecoslovacchia, ha vinto Wimbledon in nove occasioni nel singolare, un record senza precedenti. La sua forza, agilità e abilità tecnica l'hanno resa una delle più grandi tenniste di tutti i tempi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L unico tennista che ha vinto otto volte WimbledonIl tennista spagnolo vincitore quattordici volte del Roland Garros di ParigiChe è nove volte maggioreLa Susan nove volte candidata al Golden GlobeA volte dispiace dirlo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Martina Navratilova

La definizione "La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

V Venezia

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

L Livorno

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A C E B R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BACIARE" BACIARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.