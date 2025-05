Il Kurosawa regista nei cruciverba: la soluzione è Akira

AKIRA

Curiosità e Significato di "Akira"

La soluzione Akira di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Akira per scoprire curiosità e dettagli utili.

Akira Kurosawa è stato un influente regista giapponese, noto per i suoi film iconici come I sette samurai e Rashomon. La sua innovativa narrazione visiva e le tematiche profonde hanno rivoluzionato il cinema, ispirando registi in tutto il mondo e facendo di lui una leggenda del cinema.

Come si scrive la soluzione: Akira

A Ancona

K Kappa

I Imola

R Roma

A Ancona

