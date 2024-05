kurosawa regista

Cinese

Hanzi tradizionale e semplificato; 6 tratti, radicale 30 ()+3

Pronuncia (pinyin): míng

Significato (come carattere):

nome

Aggettivo

famoso

Sostantivo

nome, sostantivo luogo, posto posizione, rango, titolo

Prefisso

classificatore pelle persone

Etimologia / Derivazione

carattere derivato da pittogramma, originariamente rappresentante la Luna e una bocca. Il pittogramma si ritrova già nelle iscrizioni su ossa oracolari risalenti all'età del bronzo, e successivamente sulle incisioni bronzee di epoca Zhong; le immagini sottostanti ne illustrano l'evoluzione grafica fino alla forma attuale









Pronuncia

pinyin: míng

Giapponese

Kanji

Kanji base (Kyoiku kanji) di grado 1; 6 tratti, radicale 30 ()+3

Lettura On: (myo), (mei)

Lettura Kun : (yo)

: (yo) Lettura Nadzuke: (akira), (kata), (na), (nadzuku), (mori)

Significato (come carattere):

nome