Il gas dei fari nei cruciverba: la soluzione è Xeno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il gas dei fari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gas dei fari' è 'Xeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

XENO

Curiosità e Significato di "Xeno"

La soluzione Xeno di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Xeno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Lo xeno è un gas nobile incolore e inodore, frequentemente utilizzato in illuminazione, come nei fari di automobili e in lampade a scarica. La sua capacità di emettere una luce intensa e brillante lo rende ideale per applicazioni che richiedono alta visibilità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il gas impiegato nei fariIl gas nei fari delle autoIl gas dei fari più moderniIl gas nei fariUn gas nei moderni fari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Xeno

Se "Il gas dei fari" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

X Xeres

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C R A I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFRICA" AFRICA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.