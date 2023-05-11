Il gas dei fari più moderni
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gas dei fari più moderni' è 'Xeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Xeno? Il gas dei fari più moderni, chiamato XENO, è usato per migliorare la visibilità durante la guida notturna. Questo tipo di illuminazione offre un’illuminazione più brillante e precisa, rendendo più sicuro il viaggio. La tecnologia XENO ha rivoluzionato il modo di vedere la strada di notte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il gas dei fari più moderni
- Risposta: XENO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: XNO
- Inizia con: X
- Finisce con: O
Il gas dei fari più moderni: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Il gas dei fari più moderni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Xeno. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.