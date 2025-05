Il Ferro in inglese nei cruciverba: la soluzione è Iron

IRON

Curiosità e Significato di "Iron"

La soluzione Iron di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Iron per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'iron è un elemento chimico con simbolo Fe e numero atomico 26. È un metallo essenziale per la vita, noto per la sua resistenza e malleabilità. Utilizzato in numerosi settori, dall'edilizia alla produzione di strumenti, è anche fondamentale per il trasporto dell'ossigeno nel sangue animale.

Come si scrive la soluzione: Iron

La definizione "Il Ferro in inglese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

