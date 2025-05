Fila di soldati nei cruciverba: la soluzione è Colonna

Home / Soluzioni Cruciverba / Fila di soldati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fila di soldati' è 'Colonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLONNA

Curiosità e Significato di "Colonna"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Colonna più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Colonna.

La parola colonna si riferisce a un'organizzazione verticale di soldati allineati durante la marcia o in formazione. In contesti militari, indica una fila ordinata, dove ciascun soldato occupa una posizione dietro l'altro, creando una struttura coesa e disciplinata, essenziale per il movimento e la strategia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le matricole fra i soldatiLinea ordinata di soldati affiancatiI soldati al seguito di Goffredo di BuglioneSe smanetta filaLo erano i soldati di ventura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Colonna

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fila di soldati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T M N D E A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIAMANTE" DIAMANTE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.