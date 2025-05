Un videogame di guerra agli UFO uscito nel 1978 nei cruciverba: la soluzione è Space Invaders

SPACE INVADERS

Curiosità e Significato di "Space Invaders"

Space Invaders è un videogioco arcade del 1978 in cui i giocatori controllano un cannone laser per difendere la Terra da ondate di alieni invasori. Il titolo ha rivoluzionato il settore dei giochi, introducendo elementi come il punteggio crescente e la grafica a pixel, diventando un classico intramontabile.

Come si scrive la soluzione: Space Invaders

S Savona

P Padova

A Ancona

C Como

E Empoli

I Imola

N Napoli

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

R Roma

S Savona

