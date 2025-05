Vanno a finirvi gli stracci nei cruciverba: la soluzione è Macero

MACERO

Curiosità e Significato di "Macero"

Approfondisci la parola di 6 lettere Macero: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Macero è il termine che indica il processo di distruzione o deterioramento di materiali come carta, tessuti e cartone, destinati a essere riciclati o smaltiti. L'espressione vanno a finirvi gli stracci si riferisce proprio al loro destino nel macero, dove vengono trasformati in materia prima per nuovi utilizzi.

Come si scrive la soluzione: Macero

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vanno a finirvi gli stracci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T P E A C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPOTE" CAPOTE

