Squilibrio o alterazione di un funzionamento nei cruciverba: la soluzione è Scompenso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Squilibrio o alterazione di un funzionamento' è 'Scompenso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOMPENSO

Curiosità e Significato di "Scompenso"

Il termine scompenso si riferisce a una situazione in cui un sistema, un organo o un meccanismo non riesce a mantenere il proprio equilibrio funzionale. Questo può avvenire in contesti medici, economici o ecologici, portando a disfunzioni e vulnerabilità nei processi coinvolti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In squilibrio numericoAlterazione del tono muscolareBloccarsi per difetto di funzionamentoSquilibrio disparitàOttenuto con applicazioni d una scienza che sfrutta lo studio del funzionamento degli organismi viventi

Come si scrive la soluzione: Scompenso

S Savona

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N G O P R E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROGENIE" PROGENIE

