Bloccarsi per difetto di funzionamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bloccarsi per difetto di funzionamento.

Soluzione 10 lettere : INCEPPARSI

Significato/Curiosita : Bloccarsi per difetto di funzionamento

Omologazione; riescono a rimanere chiuse nel caso di incidente, senza però bloccarsi e impedire l'apertura delle porte. tra gli elementi più significativi... Nuovo cannone è estremamente preciso, anche se inizialmente tendente ad incepparsi, e nel suo peso tipico di un cannone da 20 mm racchiude una potenza 6... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

