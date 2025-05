Lo sono le giacche aperte nei cruciverba: la soluzione è Sbottonate

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono le giacche aperte' è 'Sbottonate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBOTTONATE

Curiosità e Significato di "Sbottonate"

Vuoi sapere di più su Sbottonate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Sbottonate.

SBOTTONATE si riferisce a giacche o altri capi di abbigliamento che non sono allacciati o chiusi con i bottoni. Questo termine indica una condizione di apertura, spesso utilizzata per descrivere un abbigliamento informale o rilassato, in contrasto con uno completamente chiuso o allacciato.

Come si scrive la soluzione: Sbottonate

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono le giacche aperte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O B T O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBLATO" OBLATO

