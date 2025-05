Sedile ribaltabile nei cruciverba: la soluzione è Seggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Sedile ribaltabile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sedile ribaltabile' è 'Seggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGGIO

Curiosità e Significato di "Seggio"

La soluzione Seggio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Seggio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Un seggio è un tipo di sedile, spesso collegato a contesti pubblici o di arredamento, che può essere ribaltabile. Questa caratteristica permette di ottimizzare lo spazio, consentendo di ripiegare il sedile quando non è in uso, rendendolo pratico e funzionale in luoghi affollati.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sedile ad altalenaSedile da giardiniUno scomodo sedile senza spallieraUn sedile rotondo da salottoSedile senza spalliera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Seggio

Stai cercando la risposta alla definizione "Sedile ribaltabile"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T B U S R O E R I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRROBUSTIRE" IRROBUSTIRE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.