GURU

Curiosità e Significato di "Guru"

Un guru è un maestro spirituale o un insegnante di filosofia, spesso associato all'induismo e al buddismo. La figura del guru guida i discepoli nella ricerca della conoscenza e della realizzazione interiore, trasmettendo saggezza e pratiche spirituali per il miglioramento personale e la crescita spirituale.

Come si scrive la soluzione: Guru

