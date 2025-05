Ridurre in frantumi nei cruciverba: la soluzione è Stritolare

STRITOLARE

Curiosità e Significato di "Stritolare"

Stritolare significa schiacciare o frantumare qualcosa, generalmente un alimento, in pezzi molto piccoli utilizzando una forte pressione. Questo processo può avvenire con le mani, un mortaio o strumenti appositi, trasformando la materia in una consistenza fine o polverosa, come nel caso di spezie o ingredienti per ricette.

Come si scrive la soluzione: Stritolare

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E A T T S Mostra soluzione



