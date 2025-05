Può far perdere il treno o l appuntamento nei cruciverba: la soluzione è Ritardo

RITARDO

Curiosità e Significato di "Ritardo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ritardo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il termine ritardo si riferisce a un prolungamento del tempo previsto per un evento, come un viaggio in treno o un incontro. Questo imprevisto può causare la perdita di opportunità, come non riuscire a prendere il treno o arrivare in tempo per un appuntamento.

Come si scrive la soluzione: Ritardo

Hai trovato la definizione "Può far perdere il treno o l appuntamento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E S L O M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESTOLO" MESTOLO

