La Soluzione ♚ Non vince e non pareggia: può solo perdere La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RUBINETTO

Curiosità su Non vince e non pareggia: puo solo perdere: Nel primo caso si parla più propriamente di rubinetto, nel secondo caso (o per sezioni dal diametro elevato) si parla di valvola. Il rubinetto è un dispositivo di regolazione del flusso di materia liquida o aeriforme installato all'estremità (regolazione del flusso in uscita) o nel mezzo (regolazione del flusso di passaggio) di un condotto, una tubatura o un serbatoio.

