La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può esserlo un etichetta' è 'Adesiva'.

ADESIVA

Curiosità e Significato di "Adesiva"

La parola Adesiva è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Adesiva.

Un'etichetta adesiva è un pezzo di carta o materiale plastico rivestito con un adesivo sul retro, che consente di attaccarla a varie superfici. Viene utilizzata per identificare oggetti, fornire informazioni o decorare. È comune in ambienti commerciali e domestici per organizzare e contrassegnare.

Come si scrive la soluzione: Adesiva

Hai trovato la definizione "Può esserlo un etichetta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T P A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PATTI" PATTI

