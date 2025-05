Vi si proietta in breve nei cruciverba: la soluzione è Cine

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si proietta in breve

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi si proietta in breve' è 'Cine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINE

Curiosità e Significato di "Cine"

Vuoi sapere di più su Cine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cine.

Cine è un termine che si riferisce al cinema, un luogo dove vengono proiettati film e opere audiovisive. La parola deriva dal greco kinesis, che significa movimento, e si collega all'idea di proiettare immagini in movimento per intrattenere o informare il pubblico.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia LucernaVi si consuma molta farinaVi si può servire la macedonia in tavola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Cine

Se "Vi si proietta in breve" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D I E T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDOTTI" EDOTTI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.