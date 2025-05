Percorrono il treno in lungo e in largo nei cruciverba: la soluzione è Controllori

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Percorrono il treno in lungo e in largo' è 'Controllori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTROLLORI

Curiosità e Significato di "Controllori"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Controllori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

I controllori sono figure professionali che si occupano di monitorare il rispetto delle norme a bordo dei treni, assicurandosi che i passeggeri abbiano un biglietto valido e garantendo la sicurezza. Percorrono il convoglio per effettuare verifiche e fornire assistenza ai viaggiatori.

Talvolta rotolano lungo le pendiciLungo torneo sportivoIl canale lungo le calliSono al largo di MilazzoMammifero che vive lungo le coste del Pacifico

Come si scrive la soluzione: Controllori

Non riesci a risolvere la definizione "Percorrono il treno in lungo e in largo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

