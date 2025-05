Notizia che non deve restare tra noi nei cruciverba: la soluzione è Segreto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Notizia che non deve restare tra noi' è 'Segreto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGRETO

Curiosità e Significato di "Segreto"

Il termine segret si riferisce a un'informazione riservata, che deve essere mantenuta privata e condivisa solo con persone di fiducia. I segreti possono riguardare questioni personali, professionali o riservate e la loro divulgazione può avere conseguenze significative. Mantenere un segreto implica discrezione e responsabilità.

Come si scrive la soluzione: Segreto

S Savona

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

