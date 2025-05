Dà nome a un sistema di lettura per non vedenti nei cruciverba: la soluzione è Braille

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà nome a un sistema di lettura per non vedenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà nome a un sistema di lettura per non vedenti' è 'Braille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRAILLE

Curiosità e Significato di "Braille"

Approfondisci la parola di 7 lettere Braille: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il Braille è un sistema di scrittura e lettura progettato per le persone non vedenti, inventato da Louis Braille nel XIX secolo. Consiste in una serie di punti in rilievo disposti in celle di due colonne e tre righe, che rappresentano lettere e numeri, consentendo la lettura attraverso il tatto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un nome da VichinghiDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di MilanoDà nome ad un semplicissimo gioco con i dadiDà nome al Village di New York

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Braille

Hai davanti la definizione "Dà nome a un sistema di lettura per non vedenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

A Ancona

I Imola

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L D S V A P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPAVALDO" SPAVALDO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.