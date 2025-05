Un microrganismo infettivo nei cruciverba: la soluzione è Virus

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un microrganismo infettivo' è 'Virus'.

VIRUS

Curiosità e Significato di "Virus"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Virus, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Un virus è un microrganismo infettivo composto da materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro proteico. Non può replicarsi autonomamente e invade le cellule di organismi ospiti per duplicarsi, causando frequentemente malattie. Sono responsabili di infezioni comuni come l'influenza e il raffreddore.

Come si scrive la soluzione: Virus

Se "Un microrganismo infettivo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

R Roma

U Udine

S Savona

