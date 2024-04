La Soluzione ♚ Microrganismo patogeno La definizione e la soluzione di 5 lettere: Microrganismo patogeno. VIRUS - BACILLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Microrganismo patogeno: Un virus (dal latino virus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte o parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi. I virus possono infettare tutte le forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi (compresi altri agenti infettanti come i batteri) e anche altri virus. Molte specie di virus convivono all'interno di sistemi viventi ospiti in modo simbiotico e gli individui di ogni specie animale, compreso l'uomo, ospitano normalmente un elevato numero di specie virali simbionti, che formano una popolazione detta viroma. I virus nella loro forma ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Un virus (dal latino virus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte o parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi. I virus possono infettare tutte le forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi (compresi altri agenti infettanti come i batteri) e anche altri virus. Molte specie di virus convivono all'interno di sistemi viventi ospiti in modo simbiotico e gli individui di ogni specie animale, compreso l'uomo, ospitano normalmente un elevato numero di specie virali simbionti, che formano una popolazione detta viroma. I virus nella loro forma ... virus ( approfondimento) m inv (biologia) (medicina) agente infettivo con carattere di parassita obbligato, che può provocare malattie negli esseri viventi umani o di altra natura, replicandosi all'interno delle loro cellule e distruggendole; ha dimensioni ridottissime visibili solo col microscopio elettronico il virus può restare in vita anche a lungo fuori da una cellula, ma se si vuole riprodurre deve entrare in una cellula ospite

i test sierologici svelano se nel sangue sono presenti anticorpi prodotti dal nostro organismo contro il virus (informatica) programma illegale in grado di alterare il funzionamento di un computer, replicandosi a sfavore di altri programmi Sillabazione vì | rus Pronuncia IPA: /'virus/ Etimologia / Derivazione dal latino virus ossia "veleno" Sinonimi agente patogeno

(informatica) programma di sabotaggio

programma di sabotaggio (senso figurato) (di passioni e sentimenti negativi) germe, origine, causa

Iponimi arbovirus, coronavirus, pandoravirus, reovirus, retrovirus, rinovirus, rotavirus Parole derivate virulento, virulenza Altre Definizioni con virus; microrganismo; patogeno; Il responsabile della malattia infettiva Covid-19; Il responsabile del Covid19; Batterio germe patogeno;

