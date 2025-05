Lo è la tagliola nei cruciverba: la soluzione è Trappola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è la tagliola' è 'Trappola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAPPOLA

Curiosità e Significato di "Trappola"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trappola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trappola.

Una trappola è uno strumento progettato per catturare un animale o intrappolare un oggetto. Può essere utilizzata in diversi contesti, come la caccia o nella pesca. In senso figurato, la parola indica anche situazioni ingannevoli che possono intrappolare o danneggiare qualcuno.

Come si scrive la soluzione: Trappola

Hai davanti la definizione "Lo è la tagliola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O A A T A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CACATOA" CACATOA

