MADRID

Curiosità e Significato di "Madrid"

Hai risolto il cruciverba con Madrid? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Madrid.

Madrid è la capitale della Spagna, nota per il suo ricco patrimonio culturale e artistico. Il Museo del Prado, uno dei più importanti musei d'arte del mondo, ospita opere di maestri come Velázquez e Goya, rendendo la città una meta imperdibile per gli amanti dell'arte.

Come si scrive la soluzione: Madrid

La definizione "La città con il Prado" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

D Domodossola

