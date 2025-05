La Blanchett attrice nei cruciverba: la soluzione è Cate

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Blanchett attrice' è 'Cate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATE

Curiosità e Significato di "Cate"

Approfondisci la parola di 4 lettere Cate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Cate Blanchett è un’attrice australiana di fama internazionale, nota per le sue interpretazioni in numerosi film acclamati dalla critica. Ha ricevuto diversi premi, tra cui due Premi Oscar, e si è distinta per la sua versatilità in ruoli drammatici e comici, diventando una figura di spicco nel cinema contemporaneo.

La Capotondi attriceBergamasco attriceLa Jessica Parker attriceL attrice SignorisBlanchett diva

Come si scrive la soluzione: Cate

Se "La Blanchett attrice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

