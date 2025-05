L attività dei culturisti nei cruciverba: la soluzione è Bodybuilding

BODYBUILDING

Curiosità e Significato di "Bodybuilding"

La soluzione Bodybuilding di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bodybuilding per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il bodybuilding è uno sport che si concentra sullo sviluppo muscolare attraverso allenamenti mirati e una dieta specifica. Gli atleti, noti come culturisti, lavorano per aumentare la massa muscolare e migliorare la definizione corporea, spesso partecipando a competizioni per mostrare il loro fisico.

Come si scrive la soluzione: Bodybuilding

B Bologna

O Otranto

D Domodossola

Y Yacht

B Bologna

U Udine

I Imola

L Livorno

D Domodossola

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I T O R E Z P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAPEZIO" TRAPEZIO

