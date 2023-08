Una delle 13 colonie inglesi a fondare gli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle 13 colonie inglesi a fondare gli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARYLAND

Significato/Curiosita : Una delle 13 colonie inglesi a fondare gli usa

Quel tempo i 13 500 000 km², circa 1/10 delle terre emerse. fu uno degli imperi più vasti della storia. la francia iniziò a fondare colonie in nordamerica... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maryland (disambigua). il maryland (in inglese ascolta[·info], /'mrlnd/) è uno stato federato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

