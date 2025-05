Il frutto per fare il marzapane nei cruciverba: la soluzione è Mandorla

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il frutto per fare il marzapane' è 'Mandorla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDORLA

Curiosità e Significato di "Mandorla"

La mandorla è il seme comestibile dell'albero di mandorlo, usato frequentemente nella preparazione del marzapane. Questo dolce viene realizzato mescolando mandorle tritate, zucchero e, talvolta, albume d'uovo, creando una pasta dolce e modellabile, spesso decorata e utilizzata in pasticceria.

Come si scrive la soluzione: Mandorla

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

R Roma

L Livorno

A Ancona

