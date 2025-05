Frattura della crosta terrestre nei cruciverba: la soluzione è Faglia

FAGLIA

Curiosità e Significato di "Faglia"

Una faglia è una frattura nella crosta terrestre lungo la quale due blocchi di roccia si sono spostati l'uno rispetto all'altro. Questo movimento può avvenire in seguito a forze tectoniche, causando terremoti e deformazioni geologiche, e può essere di diversi tipi, come normali, inverse o traslazionali.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Frattura della crosta terrestre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

