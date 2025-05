Lo diffonde il termosifone nei cruciverba: la soluzione è Calore

CALORE

Curiosità e Significato di "Calore"

Vuoi sapere di più su Calore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Calore.

Il calore è l'energia termica che si trasferisce tra corpi a diverse temperature. Nel caso del termosifone, esso riscalda l'ambiente circostante, diffondendo calore per garantire comfort termico. In questo contesto, rappresenta l'elemento fondamentale per il riscaldamento degli spazi interni.

Come si scrive la soluzione: Calore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo diffonde il termosifone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

